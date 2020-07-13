Самара, , 18:29 — REGNUM Площадь пожара в производственном здании в Самаре возросла до 10 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС РФ.

Тушение пожара 61.mchs.gov.ru

По словам начальника регионального управления МЧС Олега Бойко, превышения ПДК из-за пожара нет. Столб черного дыма от горящего здания поднимался на высоту до 100 метров, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре произошел пожар в производственном здании на ул. Профильная, 6. По тревоге были подняты 160 огнеборцев на 54 единицах техники. Сообщалось, что площадь пожара составляла 2,5 тыс. кв. метров. По предварительной информации, в пожаре никто не погиб и не пострадал.

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