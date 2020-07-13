Руза, Московская область, , 18:58 — REGNUM Пострадавшим от затопления домов в подмосковном городе Руза выплатят компенсации. Об этом 13 июля написал на своей личной странице в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Конечно, можно понять эмоции людей — кто-то строил дома своими руками, кто-то делал ремонт, и вдруг в одну минуту все поплыло в прямом смысле. Никого из жителей мы в беде не оставим», — написал Воробьёв.

Глава региона отметил, что каждый пострадавший от стихии, получит материальную помощь в размере 30 тысяч рублей. Данная сумма станет экстренной материальной помощью на покупку необходимых пострадавшим вещей.