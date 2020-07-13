Екатеринбург, , 18:18 — REGNUM В центре Екатеринбурга пассажирский автобус врезался в дерево и тем самым удалось избежать человеческих жертв. Об этом пишут местные жители и очевидцы происшествия в соцсетях.

По их словам, за деревом было множество гуляющих людей. Если бы не оно, автобус могло бы вынести на пешеходную часть Плотинки. А затем автобус с людьми мог упасть в городской пруд, находившийся неподалёку, прогнозируют граждане.

Тем временем водитель транспортного средства рассказал сотрудникам ГИБДД о причине аварии. По его словам, у автобуса отказали тормоза, пишет «Новый день».

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло вечером 13 июля. Автобус перекрыл собой часть проезжей части проспекта Ленина.

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