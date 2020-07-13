Руза, Московская область, , 18:18 — REGNUM Почти все последствия подтопления и прорыва дамбы в подмосковной Рузе устранены. Об этом 13 июля написал на своей личной странице в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Последствия наводнения в Рузе Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, на данный момент в населённом пункте обстановка остаётся сложной, но не критической.

«Главное, все живы и здоровы. МЧС и наши службы сработали на опережение, мы смогли вовремя эвакуировать людей», — заявил глава региона.

На данный момент практически все последствия происшествия устранены, профильные службы убирают и вывозят мусор. Также очищается русло реки, восстановлено движение транспорта по Волоколамскому шоссе.

«Все будет сделано в кратчайшие сроки. До конца недели мы обязательно все закончим», — написал Воробьёв.

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