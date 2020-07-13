Москва, , 18:16 — REGNUM В Москве неоднократно судимый 54-летний мужчина отравил 21-летнего нового знакомого ради хищения его имущества. Об этом 13 июля сообщается на сайте ГУ МВД по столице.

«В территориальный отдел полиции обратился 21-летний приезжий. Заявитель сообщил, что неизвестный похитил у него телефон и золотую цепочку, когда он находился в бессознательном состоянии», — отмечено в сообщении.

Во время проверки правоохранители установили, что возле бара на улице Покровка пострадавший познакомился с неизвестным гражданином. Мужчина предложил ему вместе выпить алкоголь. Во время совместного распития спиртных напитков молодой человек потерял сознание. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, где в его организме были обнаружены неизвестные психотропные препараты.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полицейские нашли предполагаемого злоумышленника. Им оказался 54-летний гражданин, ранее неоднократно судимый. При досмотре у задержанного изъяли деньги и золотую цепочку потерпевшего. Кроме того, у него был обнаружен психотропный медицинский препарат.

Читайте ранее в этом сюжете: Оренбуржцев предупреждают о новых схемах хищения денег с банковских карт