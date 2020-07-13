Ростов-на-Дону, , 17:43 — REGNUM Владельца стеклотарного завода «Актис» (Новочеркасск Ростовской области) Владимира Базияна, подозреваемого в преднамеренном банкротстве предприятия, объявили в международный розыск. Об этом сообщает ряд интернет-изданий со ссылкой на источники.

В розыске 23.мвд.рф

ИА REGNUM отмечает, что стеклотарный завод «Актис» был признан банкротом в 2017 году. Долг предприятия составлял около 7 млрд рублей. При этом руководитель завода — бизнесмен Владимир Базиян — стал фигурантом уголовного дела по ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» и находился под домашним арестом.

В настоящее время о местонахождении предпринимателя ничего неизвестно.

ИА REGNUM сообщало, что массовым закрытием предприятий в Ростовской области ранее был обеспокоен уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Олег Дереза. Он указал и на закрытие завода «Актис».