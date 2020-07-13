Обнинск, Калужская область, , 18:19 — REGNUM В Калужской области завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП, произошедшем по вине 17-летнего нетрезвого мотоциклиста, сообщили 13 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место ДТП Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, вечером 9 ноября 2019 года молодой человек, находясь в состоянии опьянения, не имея водительского удостоверения, сел за руль мотоцикла своего отца. В качестве пассажира на заднем сиденье мотоцикла находился его 18-летний друг. Мотоцикл двигался по проспекту Ленина в Обнинске. Водитель мотоцикла наехал на бетонные блоки. В результате пассажиру мотоцикла получил травмы, от которых скончался.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Согласно предъявленному обвинению, мотоциклисту грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

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