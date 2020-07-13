* запрещённая в России организация

Воронеж, , 17:32 — REGNUM Об обысках и задержаниях последователей религиозной ячейки «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Воронеже сообщили 13 июля в организации.

По информации, размещенной на сайте организации, обыски проводились как минимум по 27 адресам: в Воронеже, селе Бабяково, в Семилуках и Лисках.

«Для допроса в отделения правоохранительных структур доставлены по меньшей мере 14 мужчин. Некоторые уже отпущены. У верующих и членов их семей изъяты электронные устройства», — говорится в сообщении.

В правоохранительных органах информацию пока официально не комментируют.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года деятельность организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее структурных подразделений запрещена в связи с осуществлением экстремистской деятельности.