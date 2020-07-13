Панинский район, Воронежская область, , 17:10 — REGNUM 51-летний бывший директор казенного учреждения Воронежской области «Мировский детский дом» предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия. Дело в отношении бывшего директора детдома направлено в Панинский районный суд, сообщил ИА REGNUM 13 июля старший помощник прокурора области Михаил Усов. Нарушения были выявлены при проведении прокурорской проверки.

Насилие

Как считает следствие, в июне—августе прошлого года директор детского дома незаконно привлекал несовершеннолетних воспитанников к выполнению строительных и уборочных работ в учреждении. Также, считает следствие, мужчина причинил телесные повреждения двум воспитанникам.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы — такова максимальная санкция статьи.