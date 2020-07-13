Москва, , 16:41 — REGNUM После госпитализации матери 14-летний подросток К. живет на улицах Москвы и ищет своего отца, который, по имеющейся информации, был владельцем одного из банков. О непростой жизненной ситуации, в которой оказался школьник, рассказала «Комсомольская правда».

Отмечается, что последний месяц подросток живёт на набережной Тараса Шевченко, питается на милостыню от прохожих, а спит прямо на асфальте. При этом в руках он держит плакат с фамилией, именем и отчеством своего отца, которого пытается найти.

По словам самого юноши, его родители находятся в разводе. Отец последний раз видел сына 13 лет назад. С тех пор общение с ним и матерью мужчине запрещает его новая жена. Мальчик уверяет, что не стал бы искать отца, если бы не тяжелое состояние матери.

«Мама уже год тяжело болеет, она и сейчас в больнице. Вот я и решил, что без отца нам не справиться. Сначала искал его в соцсетях, а потом вышел сюда в надежде, что папа отзовется», — рассказал подросток.

При этом его отец есть в соцсетях. Однако на сообщения сына не отвечает. Более того, он также игнорирует обращения неравнодушных граждан, которые пишут ему с призывом обратить внимание и помочь собственному сыну. Мать Кирилла просит его перестать искать отца, но тот не слушается.

«Он не позвонит и не приедет. Я недавно дозвонилась до его родителей, бабушки и дедушки К., но разговор был коротким. Они сказали, что сын запретил им с нами общаться. Вот и все», — рассказала изданию мать мальчика.

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