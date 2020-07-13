Кронштадт, Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM На территории форта «Шанц», расположенного в государственном природном заказнике Западный Котлин, в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга, обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В форте «Шанц» в Кронштадте обнаружили снаряд времен войны Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

На опасную находку наткнулись местные жители 12 июля и незамедлительно обратились в дежурную часть регионального управления Росгвардии. Прибывшая на место группа разминирования ОМОН обследовала предмет и установила, что это 76-миллиметровый неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны в состоянии сильной коррозии.

«Взрывотехники ОМОН с соблюдением необходимых мер безопасности вывезли боеприпас и уничтожили его на специализированном полигоне», — рассказали в ведомстве.

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