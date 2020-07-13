Вольск, Саратовская область, , 16:35 — REGNUM В городе Вольск Саратовской области готовятся к госпитализации с помощью санавиации в саратовскую больницу полуторагодовалой девочки, которая выпала из окна 5-го этажа и с множественными переломами находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает регион64.

Ребенок выпал из окна многоэтажки в доме на улице Школьной в понедельник, 13 июля. Девочку с травмами различной степени тяжести доставили в районную больницу. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее ИА REGNUM неоднократно сообщало о падении детей в Вольске. Так, 15 июня на улице Набережной, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна 5-го этажа двухлетний мальчик, выжил и находится на лечении. 28 апреля с балкона пятого этажа выпал двухлетний ребенок, с множественными переломами его доставили в больницу.

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