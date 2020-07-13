Уфа, , 16:06 — REGNUM Мужчина утонул в озере Максимовском в Уфе. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о том, что в озере в Калининском районе города утонул мужчина, поступило на пульт спасателям днем 13 июля.

По словам очевидцев, мужчина вместе с приятелями отдыхал на берегу озера. Данное место не оборудовано для купания. Соответствующий аншлаг находится в нескольких метрах от места происшествия.

По предварительной информации, мужчина 1982 года рождения находился в нетрезвом состоянии.

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