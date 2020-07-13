Москва, , 15:58 — REGNUM Советнику главы Роскосмоса и бывшему журналисту Ивану Сафронову предъявлены обвинения в государственной измене, сообщает 13 июля ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого Ивана Павлова.

«Моему подзащитному предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Вину он не признает», — сказал Павлов.

Ранее 13 июля адвокат заявил, что никаких доказательств вины его подзащитного ФСБ пока не предоставила.

Напомним, сегодня в следственном управлении ФСБ началась процедура предъявления обвинений Сафронову.

Как сообщало ИА REGNUM, советника главы Роскосмоса подозревают в передаче секретных сведений об обороне и безопасности России спецслужбам НАТО.