Петергоф, Санкт-Петербург, 13 июля 2020, 16:05 — REGNUM Неизвестные злоумышленники лишили четырех пальцев статую Венеры Медицейской в Нижнем парке государственного-музея Петергоф. Об этом 13 июля рассказали ИА REGNUM в пресс-службе музея.
Повреждения скульптуры сотрудники музея обнаружили в субботу. В настоящий момент идет опись повреждений, составляется обращение в Министерство культуры РФ.
«Сейчас невозможно комментировать ни сколько времени понадобится на реставрацию скульптуры, ни сколько денег на это необходимо будет выделить, — отметили в ГМЗ. — Только что зафиксировали сам факт».
Венера Медицейская представляет собой копию с утраченного античного греческого оригинала
Статуя приобретена в 1978 году у частного владельца. Сначала стояла в вестибюле Большого дворца, около Дубовой лестницы, затем была установлена в Саду Венеры взамен статуи «Афина Джустиниани», которую переместили на партер с южной стороны дворца Марли.