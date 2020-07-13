Тула, , 15:48 — REGNUM 22 вагона грузового поезда с металлической рудой сошли с рельсов в Тульской области, транспортная прокуратура начала проверку, сообщили 13 июля в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Авария произошла около 14:00 12 июля на 222 км перегона ст. Щекино — ст. Лазарево Московской железной дороги — с рельсов сошли 22 вагона грузового поезда, перевозившие металлическую руду. В результате ЧП никто не пострадал. Движение поездов на данном направлении было возобновлено 13 июля в 06:22.

«Тульской транспортной прокуратурой организована проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Также проверку начали следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.