Уфа, , 15:56 — REGNUM Каменная глыба придавила ноги туристке в Башкирии. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба республиканского государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 12 июля группа туристов г. Магнитогорска вышла в однодневный поход по маршруту с. Верхнеаршинский — хр. Машак г. Медвежья. В какой-то момент при спуске с горы девушка 1981 года рождения встала на камень и сдвинула его на себя. Глыба придавила ей обе ноги. Туристы смогли сдвинуть камень и освободить ноги пострадавшей, но сама она идти уже не смогла.

Отмечается, что ребята обратились к спасателям за помощью, соорудили носилки и стали самостоятельно спускаться с горы.

Сообщается, что сотрудники спасательного ведомства вместе с членами тургруппы всю ночь несли девушку до транспортного средства, предварительно оказав ей первую помощь. К утру пострадавшую передали бригаде скорой помощи.

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