Краснотурьинск, Свердловская область, , 15:41 — REGNUM В Краснотурьинске Свердловской области сотрудник одной из больниц нецензурно обругал мужчину с переломом, который нуждался в помощи. Об этом пишут СМИ.

По информации издания «Вечерний Краснотурьинск», видеозапись журналистам предоставили очевидцы произошедшего. По их словам, на ней запечатлён санитар больницы, который якобы был пьян.

Как пишет издание «Новый день» со ссылкой на представителей руководства больницы, посетители вели себя вызывающе и вывели санитара из себя. В областном минздраве подчеркнули, что помощь гражданину была оказана. По факту видеозаписи идёт проверка.