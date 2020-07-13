Аддис-Абеба, , 15:41 — REGNUM Власти Эфиопии арестовали двух подозреваемых в убийстве популярного в стране певца, чья смерть на прошлой неделе вызвала массовые протесты, в ходе которых были убиты 166 человек. Об этом передаёт информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление генерального прокурора Эфиопии.

Расстрел Хаакаалу Хундеесса, музыканта, широко известного среди своей этнической группы оромо, вызвал протесты в Аддис-Абебе и регионе Оромия. Премьер-министр Абий Ахмед назвал его убийство «злым деянием».

В телевизионном заявлении генеральный прокурор Аденех Абебе сказал, что стрелок действовал по приказу «антиправительственной группы». Среди двух задержанных-предполагаемый стрелок и его сообщник. Третий подозреваемый все еще находится на свободе, сказал Аденех.

«Мы арестовали тех, кто убил его, и тех, кто участвовал в убийстве», — говорится в заявлении Аданеха. «Мы и впредь будем обеспечивать верховенство закона», — подчеркнул он.

Подозреваемым пока не были предъявлены обвинения.

Хаакаалу пел на оромо, языке самой большой этнической группы Эфиопии. Его убийство вызвало недовольство, подпитываемое десятилетиями правительственных репрессий и тем, что оромо описывают как их «длительное исключение из политической жизни».

Волнения на прошлой неделе были самыми смертоносными с тех пор, как Абий, представитель этноса оромо, вступил в должность в 2018 году. Премьер-министр страны инициировал широкий пакет политических и экономических реформ в одной из наиболее жестко контролируемых стран Африки, и получил в прошлом году Нобелевскую премию мира за установление мира с соседней Эритреей.

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