Москва, , 15:36 — REGNUM Задержанных москвичей, пытавшихся поговорить с мэром столицы Сергеем Собяниным, отпустили из отделения полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат муниципального округа Печатники столицы Сергей Власов, который также был в числе задержанных.

По его словам, девять человек, включая несовершеннолетнего ребёнка, доставили в ОВД Печатники. Однако в итоге ни на кого из задержанных не был составлен протокол. Спустя несколько часов с момента задержания, примерно в 14:00, все граждане были отпущены.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы хотели задать Собянину вопрос относительно строительства Юго-Восточной хорды столицы, однако были задержаны полицией.

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