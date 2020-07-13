Самара, , 15:37 — REGNUM 160 человек задействовано при тушении пожара в производственном здании в Самаре. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, площадь пожара в производственном здании по ул. Профильная, 6 составляет 2,5 тысячи кв. метров. По тревоге были подняты 160 огнеборцев на 54 единицах техники.

Отметим, что, по предварительной информации, в этом пожаре никто не погиб и не пострадал. Пожару присвоен ранг — Пожар №3.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самаре произошел пожар в производственном здании