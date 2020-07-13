Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM Градозащитники Петербурга требуют тщательного расследования пожара в историческом доме Басевича, который может быть снесен ради многоквартирного комплекса. Региональный филиал ВООПИиК направил соответствующее заявление в ГСУ СК и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«В пятницу и субботу 12 и 13 июля, ровно через неделю после встречи по поручению губернатора чиновников Смольного с жителями района, в доме Басевича произошли один за другим два пожара. Жители и активисты оценивают их как очевидный поджог и попытку давления на горожан, требующих сохранить здание и пересмотреть проект сноса и нового строительства. Пожары произошли после достижения договорённости о проведении общественного обсуждения проекта», — заявляют градозащитники.

Напомним, по данным МЧС, площадь пожара утром 12 июля составила более 120 кв. метров, но уже на следующий день разгорелся еще один, менее крупный. Градозащитники отмечают, что ответственность за состояние дома Басевича официально возложена Смольным на Академический театр балета Бориса Эйфмана, которому он был передан в оперативное управление в 2019 году.

В Петербурге уже много лет борются за сохранение семиэтажного здания № 7 по Большой Пушкарской улице 1912 года постройки. На его месте после сноса Академия танца Бориса Эйфмана собиралась разместить многоэтажные апартаменты для артистов, воссоздав лишь лицевой фасад. Вместе с домом планируется снести и детский сад в его дворе.

Заметим, в Петербурге и Ленобласти нередки случаи внезапных пожаров в зданиях, которые мешают новому строительству, особенно если сами они представляют историческую и культурную ценность и запрещены к сносу. Так, в конце мая 2020 года несколько поджогов в Новой Ладоге Ленинградской области, оставившие регион без нескольких уникальных исторических памятников деревянного зодчества, завершились уголовным делом.

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