Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 15:15 — REGNUM Власти Красноярского края прокомментировали информацию о ЧП в районе посёлка Тухард на Таймыре. Как сообщили ИА REGNUM 13 июля в краевом правительстве, разлив топлива локализован.

Разгерметизация трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз», произошла 12 июля при перекачке авиационного топлива в районе посёлка Тухард. По предварительным данным, разлилось около 44 тонн (55 кубометров) топлива, часть попала в водные объекты.

«Установлено восемь линий боновых заграждений, разлив локализован, загрязненный участок почвы обработан сорбентом», — говорится в сообщении властей региона.

На место происшествия направлена межведомственная рабочая группа. Специалисты осуществили забор проб воды и почвы, организована их доставка в город Красноярск.

На территории Таймырского Долгано-Ненецкого района введён режим ЧС. Ведутся работы по обработке береговой линии, топливно-водяную смесь собирают в 50-кубовые ёмкости. Определено место для складирования загрязнённого грунта.

В мероприятиях по ликвидации ЧС участвуют 64 человека и пять единиц техники: три плавсредства и два воздушных судна.

«К месту чрезвычайной ситуации направлены все необходимые силы и средства. Ситуация находится на особом контроле краевого правительства», — прокомментировал заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по факту разлива авиационного топлива в районе посёлка Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края возбуждено уголовное дело.

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