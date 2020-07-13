Ростов-на-Дону, , 15:14 — REGNUM В Ростовской области двухлетний мальчик получил смертельные ожоги в салоне автомобиля. В настоящее время проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 13 июля.

По предварительным данным, трагедия произошла 11 июля в Дубовском районе. Рядом с частным домом загорелся припаркованный автомобиль. После того, как пламя потушили, на переднем пассажирском сидении нашли двухлетнего мальчика. Ребёнок получил сильнейшие ожоги. Несмотря на усилия медиков, жизнь мальчика спасти не удалось.

В салоне автомобиля следователи нашли спички. По одной из версий, трагедия произошла вследствие неосторожного обращения ребёнка с огнём. Доследственная проверка продолжается.