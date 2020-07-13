Орел, , 15:03 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате нападения стаи бродячих собак в Орле, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Об этом ИА сообщили 13 июля в пресс-службе СУ СКР по региону.

Стая бродячих собак терроризирует жителей Северного района областного центра вот уже несколько месяцев. По данным следствия, в апреле-июне 2020 года от нападений животных пострадали как минимум шесть человек.

«Следствие намерено дать объективную уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц Управления ветеринарии Орловской области и БУОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных», к чьей компетенции отнесены вопросы организации и реализации мероприятий по обращению с животными без владельцев», — уточнили в СКР.

Отметим, что ранее прокуратура сообщила о том, что на начало июня в Орле было зарегистрировано более 500 заявок жителей на отлов безнадзорных собак, однако фактически, на наличие договора администрации города с подрядчиком, регулированием численности бездомных животных никто не занимался.