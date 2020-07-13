Габороне, , 15:05 — REGNUM Эксперты, ведущие расследование загадочной массовой гибели слонов в дельте реки Окаванго в Ботсване обнаружили еще шесть туш животных. Об этом передаёт информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление главного ветеринарного инспектора Департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны Ммади Рубена.

По его словам, до сих пор не ясно, что является причиной гибели животных.

Напомним, что за два месяца в регионе площадью 8000 квадратных километров, где проживает около 18 000 слонов, погиб 281 слон.

«Мы не имеем дело с рядовой ситуацией, похоже, что имеет место редкая причина», — сказал Рубен, добавив, что уровень смертности в пострадавшем районе был ниже 2%.

«Мы не можем ничего исключать на данном этапе, это может быть вирус, растительность, избыточное питание после прошлогодней засухи …», — добавил он.

Хотя число погибших до сих пор составляет лишь малую часть от примерно 130 000 слонов в Ботсване, существуют опасения, что еще больше может умереть, если власти не смогут установить причину в ближайшее время.

Как сообщают репортеры, власти исключили браконьерство и сибирскую язву среди возможных причин трагедии.

Кирилл Таоло, исполняющий обязанности директора Департамента дикой природы, заявил, что правительство связалось с соседними Зимбабве, Анголой, Намибией и Замбией, однако в этих странах не произошло аналогичных случаев гибели слонов.

Общее поголовье слонов в Африке сокращается из-за браконьерства, но в Ботсване, где проживает почти треть всех слонов континента, наблюдается рост численности с 80 000 в конце 1990-х годов до 130 000 особей в наши дни.

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