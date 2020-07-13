Ростов-на-Дону, , 14:56 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в сотрудников ФСБ, которая произошла 11 июля в Азовском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 13 июля.

В материалах уголовного дела говорится, что 34-летний подозреваемый выстрелил из автоматического огнестрельного оружия в сторону сотрудников службы безопасности «с целью воспрепятствования их законной деятельности по его задержанию и пресечению совершения им противоправной деятельности по изготовлению и хранению самодельных взрывных устройств». Затем гражданин одной из среднеазиатских стран привёл в действие самодельную бомбу. Мужчина был ликвидирован.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

ИА REGNUM напоминает, что в Азовском районе Ростовской области была ликвидирована ячейка террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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