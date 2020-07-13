Самара, , 14:44 — REGNUM Пожар в производственном здании ликвидируют в Самаре. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в производственном здании на ул. Профильная, 6 поступило на пульт спасателям днем 13 июля.

По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал. Огнеборцы привлекаются по рангу — пожар №3.

Читайте ранее в этом сюжете: Эхо взрывов на оборонном заводе Дзержинска: у прокурора появились претензии