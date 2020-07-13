Ижевск, , 14:38 — REGNUM В Удмуртии вынесен приговор в отношении двоих местных жителей по ч. ч. 2, 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что в течение двух лет осужденные проводили азартные игры в сети интернет в незаконно организованном в этих целях в одном из развлекательных заведений на территории Увинского района игровом клубе. В результате этой деятельности незаконный доход оценивается более чем в 6 млн рублей.

В настоящее время деятельность заведения прекращена, установлены все организаторы и участники казино, собраны доказательства их причастности.

Приговором суда организатору назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и штрафом в размере 100 тыс. рублей, второй осужденный получил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, с учетом ранее совершенного преступления окончательное наказание назначено в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, c начала года по состоянию на 1 мая в республике проверено 44 объекта незаконной игорной деятельности. Было изъято 90 системных блоков, 34 игровых терминала и около 800 тыс. рублей. Региональным следственным управлением СКР было возбуждено 9 уголовных дел по фактам организации и проведения в регионе азартных игр.