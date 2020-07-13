Ростов-на-Дону, , 13:58 — REGNUM В Азовском районе Ростовской области ликвидирована ячейка террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности 13 июля.

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В ведомстве уточнили, что террористы готовили нападения на полицейских и теракты в больницах и школах. В ходе спецоперации главарь ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказал сопротивление и устроил перестрелку с силовиками, затем привёл в действие самодельное взрывное устройство. Боевик ликвидирован. Ещё пятерых членов банды террористов задержали в Ростове-на-Дону.

Следователи займутся расследованием уголовных дел в связи с нападением на сотрудников правоохранительных органов и подготовкой терактов.