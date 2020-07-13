Омск, , 13:56 — REGNUM В Омске проводится доследственная проверка по информации о нападении стаи бездомных собак на ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в следственном управлении СКР по Омской области.

Информация об инциденте появилась в социальной сети и в СМИ. Пользователь соцсети сообщил о нападении собак на ребёнка, гуляющего со своим псом на ул. Биофабрика в Омске.

Следователи выяснят, достоверна ли эта информация, а также дадут правовую оценку работникам администрации округа по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года в Нижнем Тагиле Свердловской области бездомная собака напала на семилетнюю девочку.

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