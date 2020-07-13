Джакарта, , 13:43 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в индонезийском городе Банда-Ачех, сообщает Detik.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии сообщило о землетрясении, которое произошло 13 июля 2020 года около 07:58 по местному времени.

«Эпицентр землетрясения находился в 121 км к юго-западу от Банда-Ачех на глубине 10 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,0 произошло на севере провинции Суматра в Индонезии.

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