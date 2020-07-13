Чебоксары, , 13:26 — REGNUM В Чувашии кратковременные грозовые дожди сменятся очередной волной жары. Местами будет до 38 градусов, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Вслед за дождями в республике вернётся тропическая воздушная масса, которая принесёт жаркую и душную погоду. По прогнозам, 14 июля температура воздуха составит +33…+38 градусов в тени, будет преимущественно без осадков.

Очередная порция дождей ожидается 15 июля, после чего аномальная жара спадёт. По прогнозу синоптика-любителя, 16 и 17 июля Чувашия сохранится вероятность кратковременных осадков, температура составит +18…+23 градуса тепла.

Если 18−19 июля в республику вместе с северо-западным ветром придёт холодная воздушная масса, то среднесуточная температура будет ниже климатической нормы. Предстоящее похолодание может продлиться до конца июля.