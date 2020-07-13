Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Мужчина выжил после получения травм электропоездом недалеко от остановочного пункта Пост-Ковалево в Санкт-Петербурге. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Несчастный случай произошел утром 12 июля. Как сообщил очевидец в дежурную часть, он пересекал железнодорожные пути и увидел потерпевшего, который лежал на обочине, после чего вызвал скорую помощь.

«Гражданин госпитализирован в клиническую больницу с множественными ушибами тела», — отметили в ведомстве.

Сотрудники транспортной полиции предупреждают, что основными причинами травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда.