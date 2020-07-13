Тюмень, , 13:10 — REGNUM В Тюмени адвокат бывшей домработницы регионального бизнес-омбудсмена Ларисы Невидайло подала заявление в областное СУ СКР жалобу на пытки клиентки в полиции. Об этом сообщает портал 72.ru.

В апреле 2020 года в доме уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области Ларисы Невидайло произошла кража драгоценностей на многомиллионную сумму, которая не называется. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемой по делу стала пенсионерка-домработница. Женщина некоторое время находилась под домашним арестом. Недавно с неё сняли ограничения свободы.

Как утверждает адвокат домработницы, из пенсионерки выбивали показания о краже драгоценностей под пытками с применением тока.

«У моей подзащитной на ногах остались следы, у её мужа тоже остались следы от пыток. В уголовном деле есть экспертиза по данному факту. Моя подзащитная рассказывает такие вещи о пытках, которые знают только люди, прошедшие через это», — сообщила адвокат обвиняемой.

По словам защитника, домработнице сейчас вменяется лишь кража дорогостоящей сумки, которую ей подарила дочь Ларисы Невидайло, и с которой пенсионерка не один год ходила на работу.