Воронеж, , 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.

62-летний профессор ВГУ исчез 5 марта — он ушёл на работу, однако в университете не появился. Жил мужчина один, однако периодически созванивался с сестрой, которая и обратилась с заявлением об исчезновении брата в правоохранительные органы. СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Следователям удалось установить подозреваемых в совершении преступления — ими оказались двое знакомых профессора. На данный момент оба арестованы. По версии следствия, целью убийства стали сбережения учёного. Как сообщили «Вести-Воронеж», расчленённые останки убитого профессора были обнаружены на балконе одной из недавно построенных многоэтажек в левобережной части города.