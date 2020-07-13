Чебоксары, , 12:50 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления ГУ МЧС по республике. Его обвинили в получении взятки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР.

По данным правоохранителей, с ноября 2019 года по февраль 2020 года обвиняемый получил 150 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя из Чебоксар, имеющей магазин в Ядринском районе.

«Средства получены путём вымогательства за непривлечение к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, в результате которых сгорело административное здание, где был расположен её магазин и другие торговые точки», — говорится в сообщении.

В следственном управлении установили, что средства переводились частями братом потерпевшей через расчётные счета подставных лиц. Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере, совершенное с вымогательством взятки»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах вынесен приговор в отношении двух студенток Чувашского государственного университета, которых обвинили в даче взятки. По данным правоохранителей, студентки передали доценту вуза 40 тыс. и 30 тыс. рублей за сдачу экзаменов и зачета по фармакологии.

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