Ростов-на-Дону, , 12:43 — REGNUM В Ростовской области подтвердили задержание бывшего главы администрации Первомайского района Ростова-на-Дону. Его подозревают в превышении должностных полномочий, об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 13 июля.

Как полагают следователи, бывший чиновник, зная, что на территории руководимого им района находятся не менее 86 незаконно функционирующих нестационарных ларьков. Предприниматели не только не имели разрешения на свою деятельность, но и бесплатно занимали участки муниципальной земли. При этом глава района распоряжался «о непринятии мер по пресечению незаконной торговли на подведомственной территории». Размер упущенной выгоды не сообщается.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства» продолжается.

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