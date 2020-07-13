Махачкала, , 12:36 — REGNUM Пять человек попали в больницу после столкновения двух автомобилей в Дагестане. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя, сообщили ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе главного управления МВД России по республике.

Авария произошла накануне днем на автодороге Леваши — Махачкала. ВАЗ-21 099 под управлением 41-летнего жителя Левашинского района выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. За рулем иномарки находился 63-летний житель Акушинского района республики.

В результате ДТП пострадали водитель российской легковушки и его четыре пассажирки, в том числе 13-летняя девочка. Все они с различными травмами помещены в центральную больницу села Леваши. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.