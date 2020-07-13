Тобольский район, Тюменская область, , 12:32 — REGNUM В Тюменской области проводится проверка по факту авиационного события с самолетом Ан-2 при выполнении рейса Кускургуль — Топкинбашево в Тобольском районе. Об этом сообщает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры 13 июля.

Авиационное происшествие произошло 9 июля 2020 года. При выполнении авиакомпанией «ЮТэйр» рейса по субсидируемому маршруту Кускургуль — Топкинбашево произошёл отказ генератора самолета Ан-2. Командир воздушного судна вернулся на посадочную площадку «Тобольск». Самолёт, на борту которого находились три пассажира и два члена экипажа, приземлился в штатном порядке, без повреждений.

Расследование ЧП проводится тюменским управлением Росавиации. Транспортная прокуратура проверяет исполнение авиакомпанией законодательства о безопасности полётов и о защите прав потребителей.