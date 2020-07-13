Симферополь, , 12:28 — REGNUM Три человека погибли в воде у берегов Крыма 12 июля, сообщили ИА REGNUM в министерстве чрезвычайных ситуаций по Республике Крым.

Тело женщины в возрасте около 60 лет было обнаружено в море недалеко от городского пляжа пгт. Партенит (Ялта), примерно в 50 метрах от берега ранним утром 12 июля.

Также ранним утром в воскресенье спасатели обнаружили тело мужчины, предположительно, 50−60 лет, в 100 метрах от берега в районе пляжа «Оазис» в Евпатории. Ещё один случай гибели на воде зафиксирован вечером в воскресенье в селе Фрунзе Сакского района — на диком пляже, где размещён автокемпинг, очевидцы достали из воды погибшего, причиной смерти стало утопление.

«Чаще всего, несчастные случаи с людьми на воде происходят при нарушении правил купания, катания на лодках, пользовании маломерными судами или от неумения плавать. Велик процент несчастных случаев, происходящих с людьми в нетрезвом состоянии», — прокомментировал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.