Улан-Удэ, , 12:24 — REGNUM В Бурятии организованы поиски пятилетней девочки, пропавшей в соседнем Забайкальском крае 26 июня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, ребёнок предположительно утонул на реке Хилок.

В поисках на территории Бурятии задействованы 15 спасателей, а также 4 плавсредства.

«Патрулирование акватории проводят сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и городские спасатели», — отметили в управлении.

В ведомстве также обратились за помощью к жителям, обладающих какой-либо информацией о происшествии.

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