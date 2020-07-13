Куса, Челябинская область, , 12:22 — REGNUM В Челябинской области с начала лета утонул ещё один ребёнок. Трагедия произошла в Кусинском районе, сообщает областное управление СКР.

Сообщение о гибели четырёхлетнего мальчика поступило в правоохранительные органы днём 12 июля. По данным следствия, вместе с родителями он приехал из Златоуста. Пруд находится возле посёлка Никольский. Возможно, ребёнок остался без внимания со стороны родителей, полагают следователи.

По факту трагедии идёт проверка. Как сообщало ИА REGNUM, с начала лета это не первый случай гибели на воде. Среди погибших есть и дети.