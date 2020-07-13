Благовещенск, , 12:02 — REGNUM В Амурской области на стройке газоперерабатывающего завода рабочие одной из подрядных организаций устроили погром в офисе.

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На многочисленных видео роликах, распространённых в соцсетях, видно как десятки рабочих в оранжевых жилетах и касках на подходе к офису били окна камнями. Затем люди ворвались в сам офис и устроили там погром.

В пресс-службе Амурского газоперерабатывающего завода пояснили, что конфликт произошёл в офисе подрядной организации «Ренейссанс». У работников возникли финансовые претензии к руководству компании, пишет АСН24.РУ.

Устроившие погром рабочие задержаны правоохранительными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, на третьей технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода завершён монтаж холодного блока сырьевого газа.

При выполнение строительно-монтажных работ на строительстве газоперерабатывающего завода в Приамурье произошёл несчастный случай. Монтажник сорвался с высоты и упал на бетонный пол.