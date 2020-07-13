Пенза, , 11:48 — REGNUM В аудиториях Пензенской области, где проводят единые государственные экзамены появятся кондиционеры. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев региональному минздраву на следующий год.

В условиях установившейся аномальной жары пять школьников не смогли сдать ЕГЭ, им стало плохо. Глава области предложил предоставить выпускникам право на пересдачу экзаменов, и добавил, что министерство образования в этом направлении «плохо сработало». В следующем году для аудиторий, в которых будут проходить ЕГЭ, необходимо закупить кондиционеры, чтобы учителя и дети находились в комфортных условиях, добавил губернатор.

На территории Пензенской области для сдачи ЕГЭ задействованы 390 аудиторий в 29 пунктах. На их оснащение кондиционерами потребуется около 12 млн рублей. Такие цифры привел министр образования области Александр Воронков.

ИА REGNUM ранее сообщало, за счет бюджетных средств в Пензенской области для проведения единых государственных экзаменов закупили 60 обеззараживателей воздуха.

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