Улан-Удэ, , 11:25 — REGNUM Чёрные лесорубы в Бурятии за шесть месяцев 2020 года незаконно заготовили около 10,8 тыс. кубометров. Такие данные привёл заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Виктор Томин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

По его словам, за полгода в лесах провели почти 13 тыс. рейдовых мероприятий, в ходе которых выявили 556 случаев незаконной заготовки. В 75% случаев виновники были задержаны на месте.

«Объём незаконно заготовленной древесины за указанный период составил 10,8 тыс. куб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем снизился на 20%. Сумма ущерба от незаконно заготовленной древесины составила 109,5 млн руб», — отметил он.

Отмечается, что снижение активности нелегальных лесорубов связано с более частыми рейдами по патрулированию лесов. Кроме того, в республике выявили 23 нелегальных пункта приёма и отгрузки древесины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зимой были зафиксированы случаи незаконной заготовки древесины в окрестностях Улан-Удэ. Так, только на территории Октябрьского участкового лесничества выявлено четыре факта, в результате которых спилено 118 сосен, которые, предположительно, продали на дрова.

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