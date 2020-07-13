Нижний Новгород, , 11:25 — REGNUM По факту падения легкомоторного самолета АН-2, в результате которого погиб человек, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

По данным ведомства, рассматривается несколько версий причин произошедшего. По одной из них самолет задел провод, после чего судно упало и загорелось. «Однако следователями будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолёта и действиях пилота», — добавили в управлении.

После проведения всего комплекса необходимых следственных мероприятий будет установлена истинная причина произошедшего, а также степень виновности тех или иных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 13 июля в Нижегородской области потерпел крушение легкий самолёт Ан-2. Инцидент произошёл в в Большеболдинском районе в 400 метрах к западу от деревни Кистенево. После падения самолёт загорелся. В результате авиакатастрофы погиб один человек, ещё один получил травмы. Пострадавший изначально был госпитализирован в Большеболдинскую ЦРБ, затем его планируется перевести в ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии. У мужчины ожоги 60% тела.

Проверку по факту происшествия проводит Приволжская транспортная прокуратура. По предварительным данным, воздушное судно использовалось для обработки сельхозугодий. Крушение могло произойти из-за столкновения с линией электропередачи.

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