Кострома, , 11:17 — REGNUM В Костромской области за последние сутки выявлено еще 11 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб по коронавирусу в Костромской области.

Инфицированные Pixabay.com

За последние сутки в регионе выздоровело еще 24 человека. Новых летальных случаев не зафиксировано. В больницах находятся 60 человек, более 540 лечатся на дому. Всего за время пандемии количество выявленных случаев заражения по официальным сведениям достигло 1855, летальных исходов — 23. Количество выздоровевших — 1223 или 65% от всех инфицированных.

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