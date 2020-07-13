Нижний Новгород, , 11:11 — REGNUM Пострадавший при падении самолёта АН-2 в Большеболдинском районе будет госпитализирован в ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии. Транспортировку больного обеспечивает вертолет Центра медицины катастроф, сообщили в пресс-службе областного правительства.

По данным регионального минздрава, у пострадавшего 60% ожогов тела. Ранее он был госпитализирован в Большеболдинскую ЦРБ.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 13 июля в Нижегородской области потерпел крушение легкий самолёт Ан-2. Инцидент произошёл в в Большеболдинском районе в 400 метрах к западу от деревни Кистенево. После падения самолёт загорелся. В результате авиакатастрофы погиб один человек, ещё один получил травмы.

По предварительным данным Приволжской транспортной прокуратуры, воздушное судно использовалось для обработки сельхозугодий. Крушение могло произойти из-за столкновения с линией электропередачи. Самолёт принадлежит ООО «Зевс-Авиа». По факту падения самолёта проводится доследственная проверка.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа предварительная причина крушения Ан-2 в Нижегородской области