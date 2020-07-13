Донецк, , 11:05 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за последние сутки три раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 13 июля рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 24 единицы.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись гранатометы, стрелковое оружие (в т.ч. крупнокалиберное) и минометы калибром 82 мм, и что были обстреляны посёлок Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Спартак, Донецк (терминал ДАП).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 июля стало известно, что в Европейском союзе продолжают настаивать на полном выполнении Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.